Würzburg: Kulturtafel vergibt 10.000. Karte

Foto: Kulturtafel Würzburg e.V.

Die Kulturtafel in Würzburg hat inzwischen 10.000 Eintrittskarten vermittelt. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Einer Familie konnten Eintrittskarten für eine Zaubervorführung gegeben werden. Inzwischen konnten seit 2014 über 1.000 Menschen in Würzburg von den Leistungen des Vereins profitieren. Die Kulturtafel stellt Kontakt zu unterschiedlichen Kulturträgern und Veranstaltern her. Sie vermittelt dann Eintrittskarten für Theater, Konzerte, Sportveranstaltungen und Kurse. Die Karten gehen an Menschen mit geringem Einkommen, die sie sich sonst nicht leisten könnten. Unter anderem konnten auch 220 Kinder Eintrittskarten bekommen.In Zukunft stehe man aber auch vor Herausforderungen. So kümmern sich derzeit rund 40 Ehrenamtliche um die Kulturtafel. Gleiche Einrichtungen in vergleichbar großen Städten hätten da bereits hauptamtliche Mitarbeiter.

Erstellt: 09.05.17 - 15:30 Uhr



