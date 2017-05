Kürnach: Tornado-Schäden fast komplett aufgeräumt

Foto: Funkhaus Würzburg



Foto: Funkhaus Würzburg Foto: Funkhaus Würzburg

Der Tornado hat in Kürnach seine Spuren hinterlassen. Vor exakt zwei Monaten, am 9. März, wütete am Ortseingang ein Tornado und beschädigte dabei rund 50 Häuser. Ein großer Teil der Schäden ist aber inzwischen behoben. Nur vereinzelt sehe man noch Abdeckplanen auf Dächern, so Kürnachs Bürgermeister Thomas Eberth. Die Schäden an Haus und Hof werden zum überwiegenden Teil von den Versicherungen übernommen. Nur wenn Gartenhäuser, Bäume oder Bänke kaputt gegangen sind, springe die Versicherung nicht ein.Die größten Nachwirkungen des Tornados sehe man noch im Wald. Dort wurden zahlreiche Bäume ausgerissen und umgeknickt. Um mit den Geschehnissen des Tornados abzuschließen plant die Gemeinde am 18. Mai eine Dankandacht. Dann findet ein gemeinsamer ökumenischer Gottesdienst statt. Anschließend werden auch neue Bäume gepflanzt.

Erstellt: 09.05.17 - 14:00 Uhr



