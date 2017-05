Würzburg: Fränkischer Weinbauverband vergibt “Best-of-Gold-Plaketten“

Foto: Fränkischer Weinbauverband

Die besten Weine Frankens sind ausgezeichnet worden. Eine Jury aus Weinfachleuten, Sommeliers und Gastronomen hatte am Montag den ganzen Tag über 360 Weine auf der Steinburg verkostet, das ist ein neuer Rekord. Alle Weine waren bereits zuvor mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Daraus wurden dann in zehn Kategorien die besten Weine Frankens ermittelt. Sie aller erhalten eine Auszeichnung vom Fränkischen Weinbauverband. Erfolgreichster Weinort ist dabei eindeutig Sommerach – vier Auszeichnungen gingen in den Weinort. Zu den Siegern gehört auch einmal mehr das Weingut Horst Sauer aus Escherndorf.Die Gewinner:RotweinBurgunder: 2013 Sommeracher Katzenkopf Spätburgunder Spätlese, Weingut Daniel Then, SommerachAndere Rebsorten und Cuvées: 2015 Stammheimer Eselsberg Domina Qualitätswein, Weingut Dereser, StammheimKabinett- und QualitätsweineSilvaner: 2015 Volkacher Ratsherr Silvaner Kabinett, Weingut Römmert GmbH & Co. KG, VolkachAndere Rebsorten: 2015 Obervolkacher Landsknecht Riesling Kabinett, Weingut Walter Erhard, VolkachPremium WeißweinePremium: 2015 Eibelstadter Kapellenberg Silvaner Spätlese, Weingut Max Markert, EibelstadtFrucht: 2015 Volkacher Kirchberg Riesling Spätlese Alte Reben, Weingut Zehnthof, Tobias Weickert, SommerachAroma: 2015 Sommeracher Katzenkopf Scheurebe Spätlese, Weingut Stephan Strobel, SommerachHolz: 2016 Nordheimer Vögelein Gewürztraminer Spätlese, Weingut Rudloff, Nordheim am Mainedelsüße WeißweineEdelsüß: 2015 Sommeracher Katzenkopf Silvaner Trockenbeerenauslese Winzer Sommerach – Die Genossenschaft, SommerachEdelsüß Frucht: 2015 Escherndorfer Lump Riesling Beerenauslese VDP

Erstellt: 09.05.17 - 11:46 Uhr



