Würzburg: Unbekannter bricht in Kleidungsgeschäfte ein

Foto: Funkhaus Würzburg

Einbruch in Kleidungsgeschäfte. Zwischen Samstag und Montag stieg ein Unbekannter in zwei Geschäfte in der Würzburger Eichhornstraße ein. Über die Kellertür gelangte er in die Geschäftsräume und ließ dort mehrere hundert Euro aus den Kassen mitgehen. Insgesamt verursachte der Einbrecher einen Sachschaden von etwa 1500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter.

Erstellt: 09.05.17 - 11:20 Uhr



