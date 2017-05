Mainbernheim: Solarpark-Planungen werden konkret

Der Solarpark in Mainbernheim kommt jetzt wohl doch. Ein entsprechender Vertrag mit der N-ergie steht kurz vor dem Abschluss. Die Pläne zu der mehr als zehn Hektar großen Flächen in Richtung Willanzheim wurden bereits vor zwei Jahren im Gemeinderat diskutiert, die Planungen schliefen allerdings damals wieder ein.Jetzt hat Mainbernheim aber wieder Interesse an dem Thema. Zuletzt wurde diskutiert, ob eine so große Photovoltaikanlage die Landschaft verschandeln würde. Im Stadtrat hieß es aber, dass die optischen Auswirkungen nur gering seien. Im nächsten Stadtrat könnte der Bau der Anlage vielleicht schon fix gemacht werden.

Erstellt: 08.05.17 - 16:37 Uhr



