Würzburg: Seifenkistenrennen im Frauenland

Foto: berggeist007/pixelio.de

22. Kiwanis-Cup in Würzburg. Am Sonntag wird die Wittelsbacherstraße im Frauenland wieder zur Rennstrecke für Seifenkisten. Ab 13 Uhr messen sich die Teilnehmer in sechs verschiedenen Wertungsklassen. Ausgezeichnet werden nicht nur die schnellsten Fahrer sondern auch die originellsten Seifenkisten. Gegen eine Startgebühr von 10 Euro kann jeder ab acht Jahren mitmachen, vorausgesetzt seine Seifenkiste besitzt eine funktionsfähige Bremse, Lenkung und eine stabile Radaufhängung. Während des Kiwanis-Cups ist die Wittelsbacherstraße vom Missio kommend bis zum Wittelsbacher Platz für den Straßenverkehr komplett gesperrt. Letztes Jahr musste der Kiwanis-Cup wegen des extrem nassen Wetters ausfallen.

Erstellt: 12.05.17 - 15:04 Uhr



zurück zur Übersicht