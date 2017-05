Würzburg: Umweltschonender Coffee-to-go Becher

Foto: Stadt Würzburg

Würzburg setzt Zeichen für den Umweltschutz. Die Stadt stellt am Sonntag ihren wiederverwendbaren Kaffeebecher vor. Zu kaufen gibt es ihn im Rahmen des Internationalen Frühlings/Europatag im Landesgartenschaupark unterhalb der Festung. Mit dem Becher will die Stadt der Umweltverschmutzung durch Einwegbecher aus Plastik entgegenwirken. Jedes Jahr landen bundesweit rund drei Milliarden davon außerhalb von Mülltonnen in der Natur und auf öffentlichen Plätzen. Den umweltfreundlichen Kaffeebecher gibt es künftig unter anderem im Würzburger Weltladen zu kaufen.

08.05.17



