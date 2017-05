Würzburg: Ehepaar erschossen in Wohnung gefunden

Foto: Paul Georg Meister / pixelio.de

Leichenfund in Würzburg-Lengfeld. Am Sonntag wurden zwei Eheleute erschossen in ihrer Wohnung gefunden. Eine Zeugin wollte die Senioren besuchen, weil sie die beiden bereits seit einer Woche nicht mehr gesehen und sich daher Sorgen gemacht hatte. Beim Betreten der Wohnung fand sie dann den 72-Jährigen tot auf dem Boden liegend und wählte sofort den Notruf. Die Rettungskräfte entdeckten schließlich kurze Zeit später auch die tote Ehefrau.Die Polizei stellte in der Wohnung die mutmaßliche Tatwaffe sicher. Hinweise, die auf eine Beteiligung einer dritten Person hindeuten würden, ergaben sich bisher aber noch nicht.Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln jetzt zu den Hintergründen der Tat.

Erstellt: 08.05.17 - 14:54 Uhr



