Würzburg: Nächster Schritt bei der Strabalinie 6

Foto: WVV

Lange war es still um die Strabalinie 6 in Würzburg. In den nächsten Monaten könnte ein wichtiger Schritt für die neue Linie gemacht werden. Planungen gibt es dafür schon seit Jahren. Zahlreiche Bürger hatten dagegen aber Einwände. Rund 500 Stück werden davon derzeit bei der Regierung von Unterfranken, die in einem solchen Verfahren zuständig ist, abgearbeitet. Anschließend soll es noch einen Erörterungstermin geben, an dem die Bürger ihre Einwände nochmals vortragen und begründen können. Dieser Termin soll noch in diesem Jahr stattfinden, so ein Sprecher der Regierung.Mit einem schnellen Baubeginn rechnet Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt dennoch nicht. Alleine die vergleichsweise unstrittige Erweiterung der Strabalinie Grombühl um einen Kilometer habe zwei Jahrzehnte gedauert. Die Linie 6 sei um ein vielfaches komplizierter.Ursprünglich war geplant die Linie 6 zur Landesgartenschau fertigzustellen. Doch bereits Anfang 2013 zeichnete sich ab, dass eine Realisierung der neuen Strabalinie so schnell nicht kommen werde.

Erstellt: 09.05.17 - 06:34 Uhr



zurück zur Übersicht