Geiselwind: Storchen-Nachwuchs auf der Kirche

Fotos: Ernst Nickel

In Geiselwind ist der Storchennachwuchs da. Wie Bürgermeister Ernst Nickel mitgeteilt hat, wurden vier Junge in dem Storchennest an der Kirche entdeckt. Sie sind etwa drei bis vier Tage alt. Das Nest in Geiselwind ist das einzige in ganz Mainfranken. Seit sieben Jahren kommen die Störche regelmäßig hier her.

Erstellt: 08.05.17 - 11:13 Uhr

Weitere Bilder zur Meldung (Anklicken zum Vergrößern)



(Anklicken zum Vergrößern)



