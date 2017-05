Handball: Heimspiel für die Rimparer Wölfe

Foto: DJK Rimpar Wölfe GmbH

Saisonendspurt im Handball-Unterhaus. Die Rimparer Wölfe treffen am Dienstag im Heimspiel auf den TV Emsdetten. Rimpar war nun aufgrund der Länderspielpause über zwei Wochen spielfrei und konnte Kräfte sammeln für einen spannenden Endspurt in der Liga. Derzeit liegen die Wölfe nur einen Punkt hinter einem Aufstiegsrang.Fehlen wird Rimpar auf jeden Fall Rechtsaußen Max Bauer, der sich vor zwei Wochen einen Kreuzbandriss zuzog und mehrere Monate ausfallen wird. Der Gegner aus Emsdetten konnte vor der Länderspielpause drei Siege in Folge verbuchen und steht damit auf Platz zehn in der Tabelle. Dennoch haben sie nur drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Besonders wird die Partie für den Gäste-Keeper. Konstantin Madert spielte insgesamt drei Jahre für die Wölfe und wechselte zu Saisonbeginn in die Nähe seiner Heimatstadt.Spielbeginn in der s.Oliver Arena ist am Dienstag um 19:30 Uhr. Es gibt noch Tickets an der Tageskasse.

Erstellt: 09.05.17 - 06:55 Uhr



