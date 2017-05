Mainfranken: Verkostung der “Best of Gold“

Foto: Fränkischer Weinbauverband

Es ist die Championsleague des Frankenweins. Am Montag findet die Verkostung zum Weinpreis “Best of Gold“ statt. An dem Wettbewerb dürfen nur Weine teilnehmen, die bereits zuvor eine Goldmedaille in der fränkischen Weinprämierung erhalten haben. Aus insgesamt 360 Weinen wählt eine Fachjury bis zum Abend zehn Siegerweine aus. In der Jury sitzen Weinfachleute, Sommeliers und Gastronomen. Die Gewinner sollen bereits am Montagabend bekannt gegeben werden.

Erstellt: 08.05.17 - 10:36 Uhr



