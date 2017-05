Kreuzwertheim: zwei Schwerstverletzte bei Unfall

Foto: Benedict Rottmann

Bei einem Unfall nahe Kreuzwertheim sind am Samstagnachmittag zwei Menschen schwerst verletzt worden. Eine 21-Jährige war vermutlich deutlich zu schnell unterwegs und verlor die Kontrolle über ihr Auto. Das Auto rutschte von der Straße, krachte gegen einen Baum und überschlug sich, ehe es auf dem Dach liegen blieb. Die Fahrerin und ihr 25-Jähriger Beifahrer mussten schwerstverletzt von der Feuerwehr befreit werden. Beide wurden per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Erstellt: 07.05.17 - 12:06 Uhr



