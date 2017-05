Würzburg: Reihenweise Autos beschädigt

Foto: Funkhaus Würzburg

Ein schwer betrunkener Mann hat am frühen Sonntagmorgen eine Spur der Verwüstung in der Würzburger Zellerau hinterlassen. An mindestens acht Autos hatte er Außenspiegel abgetreten, Scheibenwischer oder Kennzeichen abgerissen. Möglicherweise sind aber noch mehr Autos im Bereich der Uhlandstraße betroffen.Der 28-Jährige brachte es bei einem Alkotest auf knapp über zwei Promille. Um weitere Straftaten zu verhindern, musste er die restliche Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen.

Erstellt: 07.05.17 - 11:13 Uhr



zurück zur Übersicht