Würzburg: Auto-Aufbrüche in der Zellerau

Zwei Autos sind in der Nacht zum Samstag in der Würzburger Zellerau aufgebrochen worden. Ein einem Fall wurde eine Aktentasche, im zweiten Fall eine Schul- und eine Handtasche geklaut. Der Beuteschaden dürfte bei einigen hundert Euro liegen, dazu kommen die Kosten für die Reparatur der Scheiben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Das eine Auto hatte im Bereich der Talavera, das andere in der Frankfurter Straße gestanden.

Erstellt: 07.05.17 - 10:33 Uhr



