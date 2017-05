Würzburg: Große Übung auf dem Main

Symbolbild: DLRG e.V.

Ein Kind gerät unter Wasser und taucht nicht wieder auf. Das war das Szenario mit dem sich die Rettungskräfte am Samstagnachmittag bei einer Übung auf dem Main zwischen der Konrad-Adenauer-Brücke und dem Alandsgrund auseinandersetzen mussten. Über 70 Personen waren an der Wasser-Übung bei Würzburg beteiligt.Speziell ausgebildete Taucher suchten nach den Vermissten, andere Retter befragten Zeugen und wieder andere erließen eine Schifffahrtssperre. Zeitgleich wurden Rettungsboote eingesetzt, um eine am gegenüber liegenden Ufer angespülte Person zu retten.Nach etwa einer Stunde war die Übung erfolgreich beendet. Laut dem Leiter der Übung, Branddirektor Thorsten Ante, möchte man durch eine solches Einsatzszenario die Zusammenarbeit der Wasserrettungseinheiten, sowie von Feuerwehr, Hilfsorganisationen und Polizei trainieren.

Erstellt: 06.05.17 - 18:11 Uhr



