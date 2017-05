Würzburg: Gewalttätiger Ladendieb festgenommen

Foto: Rike / pixelio.de

Diebesgut im Wert von mehreren Hundert Euro sichergestellt. Am Freitagabend ist ein 40-Jähriger bei einem Ladendiebstahl in der Würzburger Kaiserstraße erwischt worden. Der Dieb wurde zunächst durch einen Security-Mitarbeiter aus dem Laden gebeten, weil er betrunken war. Kurz darauf kam der Mann zurück und klaute eine Packung Äpfel aus einer Auslage.Als der Security ihn ansprach wurde er sofort aggressiv und schlug dem Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht. Letztendlich konnte er aber überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei dem Mann wurde dann Diebesgut aus mehreren Bekleidungsgeschäften und einem Optiker im Wert von mehreren Hundert Euro gefunden. Der Dieb musste die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. Gegen ihn wird jetzt ermittelt.

Erstellt: 06.05.17 - 16:41 Uhr



