Fußball: Erneutes spätes Gegentor verhindert Kickers-Sieg

Foto: Würzburger Kickers



Der Fluch des späten Gegentores hat wieder zugeschlagen. Das Kellerduell zwischen den Würzburger Kickers und Fortuna Düsseldorf endete am Samstagnachmittag mit einem 1:1-Unentschieden. Die Kickers waren über die gesamte Spielzeit die aktivere Mannschaft. Lukas Fröde brachte den Aufsteiger in der 86. Minute mit einem sehenswerten Treffer in Führung. Doch in der Nachspielzeit kassierten die Kickers erneut ein Gegentor. Der Ausgleich war aber sehr umstritten, die Rothosen hatten ein Foul an Kickers-Torwart Siebenhandel gesehen.Durch das Unentschieden rutschen die Kickers auf den Relegationsplatz ab. Sollte am Sonntag Bielefeld gewinnen, sind die Kickers sogar nur noch Vorletzter. Nächsten Sonntag erwarten sie zu Hause den SV Sandhausen.

Erstellt: 06.05.17 - 14:55 Uhr



