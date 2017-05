Lohr: Unbekannter vernichtet Bienenvolk

Bienenvolk getötet. Erst jetzt meldete sich ein Hobbyimker aus Lohr, der oberhalb des Galgenweges, in einem fahrbaren Holzverschlag, mehrere Bienenkästen aufgestellt hatte. Bereits am 10. April wurde wohl das Ausflugloch eines Bienenstockes durch einen unbekannten Täter verstopft. So war das darin befindliche Bienenvolk verendet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 100 € geschätzt.

