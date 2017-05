A3 / Bischbrunn: Lebensbedrohliche Verletzungen nach Unfall

Schwerer Unfall auf der A3 bei Bischbrunn. Ein Kleinbus krachte dort am Freitagabend an einem Stauende in einen Laster. Dabei wurde der 25-jährige Fahrer des Kleinbusses eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden und wurde lebensbedrohlich verletzt in ein Krankenhaus geflogen. Der Mann hatte noch zwei Beifahrerinnen, die allerdings nur leicht verletzt wurden.Der Fahrer des Lasters blieb unverletzt und auch seine Fracht – medizinischer Sauerstoff – blieb unbeschädigt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe an beiden beteiligten Fahrzeugen dürfte nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Eurobereich liegen.Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten war die Autobahn über zwei Stunden lang komplett gesperrt.

