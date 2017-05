Würzburg: Erste LaGa-Blumen sprießen

Fotos: Funkhaus Würzburg

Ein Jahr vor der Landesgartenschau nimmt das Gelände auf dem Hubland langsam Form an. Davon konnten sich die Würzburger am Freitagnachmittag bei einer öffentlichen Baustellenführung überzeugen. Die Arbeiten im letzten Bauabschnitt, den Spielwelten in den Terassengärten, haben begonnen, der Aussichtspunkt in Richtung Festung hat seinen ersten Farbanstrich bekommen und teilweise spitzen sogar schon erste Blüten aus der Erde.Große Teile des Geländes sind aber noch nicht fertig. Noch bis Mitte April 2018 ist jetzt Zeit, um 3500 Bäume, 13.000 Sträucher, 30.000 Stauden und mehr als 140.000 Blumenzwiebeln zu pflanzen.Wer sich vom Fortschritt der Arbeiten am LaGa-Gelände überzeugen möchte, kann das künftig jeden ersten Freitag im Monat tun.

Erstellt: 05.05.17 - 15:55 Uhr

