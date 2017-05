Iphofen: Frankens erster koscherer Wein

Foto: Gabriele Brendel

Das Weingut Wirsching in Iphofen hat den ersten koscheren Wein Frankens hergestellt. Als koscher bezeichnet man Lebensmittel, die nach streng jüdischen Richtlinien hergestellt werden. Produziert wird koscherer Wein genauso wie herkömmlicher Wein. Der einzige Unterschied: Von der Weinlese bis zur Abfüllung sind ausschließlich Jüdisch-Orthodoxe an der Herstellung beteiligt. Außerdem beaufsichtigt ein Rabbi, also ein jüdischer Gelehrter, den gesamten Prozess. Insgesamt hat das Weingut Wirsching 4.800 Flaschen hergestellt.

Erstellt: 06.05.17 - 06:43 Uhr



