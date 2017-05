Randersacker: Wahl nach zwei Jahren ohne Bürgermeister

Bürgermeisterwahl in Randersacker. Fast zwei Jahre lang war die Gemeinde im Landkreis faktisch ohne ersten Bürgermeister. Jetzt treten der kommissarische Bürgermeister Oliver Liedtke (46 Jahre alt) von der Lindelbacher Liste und Michael Sedelmayer gegeneinander an. Der 42-jährige Sedelmayer ist zwar parteilos, wird aber von allen übrigen Parteien unterstützt. Insgesamt 2856 Randersackerer Bürger sind am Sonntag wahlberechtigt.Zuletzt war Dietmar Vogel Bürgermeister in Randersacker. 2015 wurde er allerdings dauerhaft beurlaubt und trat Anfang 2017 schließlich zurück. Vogel hatte sich widerrechtlich Urlaubstage ausbezahlen lassen, in Summe rund 25.000 Euro.

