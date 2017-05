Würzburg: Straßenbahn wird 125 Jahre alt

Foto: Funkhaus Würzburg



Tortenanschnitt 125 Jahre Straßenbahn; Foto: WVV Tortenanschnitt 125 Jahre Straßenbahn; Foto: WVV

Besonderer Geburtstag der Würzburger Straßenbahn. Sie wird in diesem Jahr 125 Jahre alt. Die WVV feiert aus diesem Anlass ein ganzes Jubiläumsjahr. Am Freitagvormittag wurde das Programm mit verschiedenen Aktionen vorgestellt. So kann man in einer Sonderausstellung die Entwicklung der Straßenbahn in Würzburg betrachten. Außerdem kann man im Betriebshof einen Blick hinter die Kulissen der Straba werfen. Zum Stadtfest im September plant die WVV im Kundenzentrum eine besondere Aktion.Am 30. April 1892 fuhr die erste Straba in der Stadt. Die damalige Strecke führte vom Hauptbahnhof, über die Innenstadt in die Sanderau. Damals zogen Pferde die ersten Straßenbahnen. Die elektrischen Züge wurden im Jahr 1900 eingeführt. Inzwischen transportiert die Würzburger Straßenbahn pro Jahr rund 22 Millionen Fahrgäste.Demnächst beginnen die Arbeiten für die Verlängerung der Linie an der Uniklinik. Im Hintergrund laufen auch weitere Planungen, um die Straßenbahnlinie 6 ans Hubland voranzubringen.

Erstellt: 05.05.17 - 14:15 Uhr



zurück zur Übersicht