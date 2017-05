Würzburg: Einnahmen vom Wochenende gestohlen

Foto: Funkhaus Würzburg

Kasse leergeräumt. Zwischen Montag und Mittwoch ist in einer Bar in der Würzburger Sanderstraße eingebrochen worden. Der unbekannte Täter hat die gesamten Einnahmen vom Wochenende in Höhe von rund 3.500 Euro geklaut. Wie er in die Bar kommen konnte ist bislang noch unklar. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Fall.

Erstellt: 05.05.17 - 13:51 Uhr



