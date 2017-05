Fußball: Bayernligaderby zwischen den Kickers und dem WFV

Stadtderby in der Fußball Bayernliga. Am Montagabend empfängt die U23 der Würzburger Kickers den Würzburger FV. Beide Teams stehen im gesicherten Tabellenmittelfeld. Dennoch wollen sowohl die Roten als auch die Blauen das Prestigeduell für sich entscheiden.Da die Partie auf dem Sportgelände des Post SV Sieboldshöhe stattfindet ist die Zuschauerzahl auf 800 begrenzt. Tickets gab es ausschließlich im Vorverkauf in den Geschäftszimmern der beiden Vereine. Im Hinspiel gewann der WFV an der Mainaustraße vor knapp 1.700 Zuschauern mit 2:1.Rund um die Partie waren zahlreiche Polizeibeamte im Einsatz. Zwei Polizisten wurden verletzt. Außerdem gab es insgesamt 13 Strafanzeigen wegen Landfriedensbruch oder Körperverletzung. Auch am Montag wird die Polizei rund um das Stadtderby verstärkt im Einsatz sein.

Erstellt: 08.05.17 - 06:11 Uhr



