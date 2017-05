Kitzingen: BRK übernimmt Marshall-Heights-Kindergarten

Ausschnitt Stadtratsunterlagen Kitzingen

Über 120 Kita-Plätze fehlen in Kitzingen. Doch die Planungen für einen neuen Kindergarten können jetzt anlaufen. Am Donnerstagabend hat der Stadtrat beschlossen, dass das Bayerische Rote Kreuz in Zukunft die Trägerschaft des Kindergartens auf den Marshall Heights übernimmt. Dort werden ab 2019 über 100 Kinder Platz haben.Desweiteren wurde über das äußere Erscheinungsbild der neugebauten Deusterhalle abgestimmt. Der Stadtrat entschied sich dabei für eine Blechverkleidung und damit die Variante ohne zusätzliche Mehrkosten. Das Blech soll voraussichtlich perforiert und farblich lackiert werden.

Erstellt: 05.05.17 - 13:01 Uhr



