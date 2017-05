Würzburg: “NoLimits!“ am Hubland-Campus

Besonderes Sport- und Spielfest an der Universität Würzburg. Am Samstag findet “NoLimits!“ statt. Menschen mit und ohne Behinderung treiben zusammen Sport: Rollstuhlfechten, Einbeinfußball, Blindenjudo, Rollstuhlbasketball und vieles mehr. Besucher können viele der verschiedenen Sportarten auch selbst ausprobieren. Außerdem gibt es einige Behindertensportvorführungen. So findet eine Biathlon-Demo mit der ehemaligen Weltcup-Gesamtsiegerin Kati Wilhelm oder ein Rollstuhlbasketballspiel zwischen s.Oliver Würzburg und dem Verein der Rollstuhlfahrer Würzburg statt.“NoLimits!“ findet zwischen 10 und 18 Uhr im Sportzentrum der Uni Würzburg am Hubland statt.

