Lkr. Würzburg: Trinkwasserschutz-Wände werden saniert

An der Hettstadter Steige wird gebaut. Ab Montag wird die Fahrbahn kurz hinter Waldbüttelbrunn zwischen 9 und 16 Uhr halbseitig gesperrt. Grund für die Sperrung ist, dass Risse in wichtigen Betonwänden ausgebessert werden müssen. Bis 19. Mai sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.Die Betonwände sind wichtig, weil sie eine dichte Wanne zusammen mit der Fahrbahn bilden. Sollte bei einem Unfall Kraftstoff auslaufen, kann dieser nicht in das nahegelegene Wasserschutzgebiet laufen. Aus dem Schutzgebiet stammen etwa 60 Prozent des Würzburger Trinkwassers.

