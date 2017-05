Würzburg: Abschlussklasse Weinbautechnik sorgt für aufsehen

Fotos: Funkhaus Würzburg

Riesiger Schriftzug unterhalb der Steinburg. Seit Tagen ist in den Würzburger Weinbergen in großen weißen Buchstaben der Schriftzug “skindoctors-franken.de“ zu sehen. Das Geheimnis darum wurde am Donnerstag gelüftet. Angebracht wurde der Schriftzug von der Abschlussklasse Weinbautechnik der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau (LWG) aus Veitshöchheim. Er ist Teil eines Projekts der Schüler, bei dem sie eigene Weine entwickeln, herstellen und vermarkten.Für die Vermarktung haben sich die Schüler für den Namen “Skin Doctors“ entscheiden. Skin, zu Deutsch Haut, leite sich daraus ab, dass die Beeren mit Haut vergoren wurden. Doctors stehe für die Sorgfalt mit der der Wein behandelt wurde, so der Klassensprecher der Weinbautechnik Schüler.

Erstellt: 05.05.17 - 07:51 Uhr



