Würzburg: Führung über Landesgartenschaugelände

Foto: Landesgartenschau Würzburg 2018 GmbH

Erster Eindruck des Landesgartenschaugeländes. Knapp ein Jahr vor Beginn der Landesgartenschau in Würzburg bietet die Stadt am Freitag eine kostenlose Führung über das Gelände an. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der ehemaligen Mall in der Magdalene-Schoch-Straße. Die Zufahrt geht über die Straße am Galgenberg in Richtung Landesgartenschaugelände. Bei der anderthalbstündigen Führung können sich die Besucher beispielsweise ein erstes Bild von der Aussichtsplattform und den Spielplätzen machen. Bis Oktober dieses Jahres soll an jedem ersten Freitag des Monats eine solche Führung angeboten werden. Ziel ist den Würzburgern ein Gefühl für die Landesgartenschau im nächsten Jahr zu vermitteln.

Erstellt: 05.05.17 - 06:28 Uhr



zurück zur Übersicht