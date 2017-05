Würzburg: Salzanschlag auf Straßenbäume

Foto: Cameraobscura / pixelio.de

Salzattacke auf Würzburger Bäume. Unbekannte haben offenbar zwei Bäume in Unterdürrbach mit Salz regelrecht “vergiftet“. Das Salz wurde unmittelbar auf die Baumscheibe angebracht, also auf die Erde rund um den Stamm. Bei Bodenproben wurden zehnfach erhöhte Werte gemessen. Um den Baum zu retten, hat das Gartenamt jetzt den Boden rund um die beiden Baumhaseln ausgetauscht und intensiv gewässert, um das Salz in die Tiefe zu spülen. Ob die Bäume dadurch gerettet werden können, wird sich erst in den nächsten Monaten zeigen. Das Gartenamt der Stadt hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet und bittet um Hinweise.Bereits letztes Jahr gingen in Würzburg zwei Robinien ein, vermutlich hatte auch da jemand gezielt Salz ausgebracht.

Erstellt: 04.05.17 - 16:51 Uhr



