Würzburg: Kaiserstraße – Barrierefrei mit Hindernissen

Menschen mit Behinderung kritisieren die neue Kaiserstraße. Der Verein “Selbstbestimmt Leben Würzburg“ – WüSL ist der Meinung, dass die Straße auch nach der Sanierung noch immer Hindernisse birgt. Obwohl die Kaiserstraße nämlich barrierefrei geplant wurde, gibt es bei sieben Geschäften eine kleine Stufe, die aber für Gehbehinderte ein großes Hindernis sein kann. Leicht hätte man das angleichen können, so der Verein WüSL.Zum Europäischen Protesttag von Menschen mit Behinderung am Freitag hat der Verein noch ein anderes Anliegen: Auch Menschen mit Rollstuhl oder Stock müssen in Würzburg mobil sein können. So freut sich WüSL zwar, dass ein Rampenkonzept für die Straßenbahnen erarbeitet wurde, fordert jetzt aber auch eine schnelle Umsetzung dessen. Außerdem müsse es auch Taxis geben, die von Rollstuhlfahrern genutzt werden können.Der Verein WüSL berät seit 1995 behinderte Menschen und unterstützt sie dabei ein selbstbestimmtes Leben führen zu können.

Erstellt: 05.05.17 - 05:59 Uhr



