Kitzingen: Stadtrat mit Deusterhalle und Marshall-Heights-Kita

Fotos: Funkhaus Würzburg

Wie geht es mit Deusterhalle und Marshall-Heights weiter? Damit beschäftigt sich am Donnerstag der Kitzinger Stadtrat. Bei der Deusterhalle muss der Stadtrat entscheiden wie die Halle in Zukunft aussehen soll. Konkret geht es um eine auffällige Blechvariante oder eine eher gedeckte Optik mit Faserzementplatten. Je nach Variante geht es um bis zu 100.000 Euro an Mehrkosten für den 6 Millionen Euro Bau.Beim Thema Marshall-Heights geht es um einen neuen Kindergarten. Die Eröffnung im Herbst 2018 wäre ein weiterer Schritt, um die ehemalige US-Siedlung wohnlicher zu machen. Am Donnerstag wird entschieden wer der insgesamt fünf Bewerber die Trägerschaft übernehmen wird.

Erstellt: 04.05.17 - 14:29 Uhr



zurück zur Übersicht