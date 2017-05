Fußball: Abstiegsduell für die Kickers in Düsseldorf

Nächstes wichtiges Duell im Kampf um den Klassenerhalt. Die Würzburger Kickers treffen am Samstag in der 2. Fußball Bundesliga auf den direkten Konkurrenten Fortuna Düsseldorf. Die Kickers stehen derzeit nur aufgrund des besseren Torverhältnisses noch vor dem Relegationsplatz. Die Gastgeber aus Düsseldorf hängen ebenso im Keller fest. Sie haben nur zwei Punkte mehr als die Kickers. Im Jahr 2017 sind die Rothosen immer noch sieglos und hoffen nun auf den ersten Dreier in der Rückrunde. Um sich komplett auf die Partie zu konzentrieren sind die Kickers am Mittwoch ins Kurz-Trainingslager nach Hennef, in der Nähe von Bonn, gefahren.Bei der Fortuna läuft es in der Rückrunde auch noch nicht rund. Nur zwei Siege stehen zu Buche, den letzten gab es Mitte März. Düsseldorf gehört zu den schlechtesten Heimteams der Liga.Bei den Kickers wird Peter Kurzweg aufgrund seiner 10. Gelben Karte fehlen. Dafür kehr David Pisot nach seiner Sperre zurück in den Kader. Spielbeginn in der Esprit-Arena in Düsseldorf ist um 13 Uhr. Im Hinspiel trennten sich beide Teams 0:0.

