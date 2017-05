Aub: Ins Schotterwerk darf wieder Schutt

Vor einem Jahr wurde ein Auffüllstopp für das Schotterwerk in Aub verhängt. Jetzt hat das Landratsamt Würzburg das teilweise widerrufen: In einem bestimmten Bereich darf das Schotterwerk wieder verfüllen - allerdings nur eigenes Material aus dem Steinbruch, das vorher geprüft wurde. Es habe weiterhin oberste Priorität “eine Gefährdung der Bevölkerung und der Umwelt auszuschließen“, so das Landratsamt.Vor einem Jahr sprach der Bund Naturschutz von einem Umweltskandal in dem Schotterwerk. Es seien seit 1999 Altreifen, Bauschutt und 20.0000 Tonnen Asphalt vergraben worden. Ein ehemaliger Mitarbeiter brachte den Vorfall zur Anzeige. Seitdem ermittelt die Staatsanwaltschaft, auch der Landtag beschäftigte sich immer wieder mit dem Thema. Momentan werden allerdings noch Gutachten und Bodenproben aus Aub ausgewertet.

