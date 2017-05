Würzburg: Automatische Briefwahlunterlagen bei Bürgerentscheiden

Foto: Initiative Echte Soziale Marktwirtschaft (IESM)_pixelio.de

Einfacher mitmachen bei Bürgerentscheiden. Ab sofort werden zu den Wahlbescheiden automatisch Briefwahlunterlagen verschickt. Das hat der Würzburger Stadtrat am Donnerstag in einer Sondersitzung entschieden. So soll in Zukunft eine höhere Wahlbeteiligung erreicht werden. Das erste Mal soll das beim Bürgerentscheid zum Kardinal-Faulhaberplatz am 2. Juli eingesetzt werden. Würzburg nimmt dabei eine Vorreiterrolle in ganz Bayern ein. Als erste Stadt im Freistaat werden automatisch Briefwahlunterlagen versandt. Die Stadt muss rund 100.000 Euro mehr und damit mehr als doppelt so viel wie bisher, für einen Bürgerentscheid einplanen.Außerdem haben die Stadträte entschieden ein eigenes Ratsbegehren zum Faulhaberplatz ins Rennen zu schicken. Sie wollen Grünflächen, aber auch eine Tiefgarage und ein Gebäude gegenüber dem Mainfrankentheater errichten. Die Bürgerinitiative fordert hingegen eine komplette Begrünung des bisherigen Parkplatzes.

Erstellt: 04.05.17 - 21:33 Uhr



zurück zur Übersicht