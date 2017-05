Mainfranken: Die ersten blauen Polizeiuniformen sind da

Foto: Polizei Bayern

Die ersten Polizisten in Unterfranken haben jetzt blaue Uniformen. In den letzten Tagen sind die ersten 140 Beamten damit ausgestattet worden. Die Uniformen wurden an die Polizeiinspektionen Würzburg-Land und Karlstadt ausgeliefert. Spätestens zum Halbjahr 2018 sollen alle unterfränkischen Polizisten blau sein. Bereits seit einigen Monaten fahren in der Region die ersten blauen Streifenwagen der Polizei.

04.05.17



