Mainfranken: Franzosen in der Region zur Stichwahl aufgefordert

Foto: Lupo / pixelio.de

Wer regiert künftig in Frankreich? Am Sonntag findet in Frankreich die Stichwahl um die Präsidentschaft statt. Auch 374 Franzosen, die in Mainfranken leben, sind stimmberechtigt – allein in der Stadt Würzburg sind es 169. Sie können am Sonntag in einem der insgesamt sieben französischen Konsulate in Deutschland oder ihren Außenstellen ihr Kreuzchen setzen – darunter in Nürnberg und Frankfurt.Zur Wahl stehen die beiden verbliebenen Kandidaten Emmanuel Macron und Marine Le Pen. Macron ist parteilos und sozialliberal. Le Pen gehört dem rechtsextremen Front National an. Die Wahl in Frankreich gilt auch als richtungsweisend für weitere Wahlen in Europa in diesem Jahr, unter anderem für die Bundestagswahl in Deutschland.

Erstellt: 05.05.17 - 06:14 Uhr



