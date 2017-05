Markt Einersheim: Bahn-Mitarbeiter von Zug getötet

Tödlicher Unfall an einer Bahn-Baustelle in Markt Einersheim. In der Nacht auf Donnerstag ist dort ein Baustellenarbeiter von einem Güterzug erfasst und tödlich verletzt worden. Der 54-Jährige aus dem Landkreis Main-Spessart war mit Kollegen mit Arbeiten entlang der Gleise beschäftigt.Wie es zu dem Unfall kommen konnte ist noch unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die anderen Arbeiter mussten anschließend von Notfallseelsorgern betreut werden. Die Bahnstrecke wurde zwischenzeitlich komplett gesperrt, zu größeren Behinderungen im Bahnverkehr kam es aufgrund der wenigen Nachtfahrten aber nicht.

Erstellt: 04.05.17 - 06:37 Uhr



