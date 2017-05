Mainfranken: Bauprojekte versiegeln den Boden

Jedes Jahr werden in Mainfranken rund 100 Hektar Fläche versiegelt – das entspricht in etwa dem Wohngebiet von Eibelstadt. Laut bayerischem Landesamt für Umwelt hat das Auswirkungen: Weil der Boden verschlossen ist, gibt es Veränderungen im Lokalklima, es bildet sich weniger Grundwasser und die Hochwassergefahr steigt. Vor etwa einem Jahr hatte ein Unwetter im südlichen Landkreis Würzburg schwere Schäden hinterlassen. Der Schaden durch Wasser und Schlamm ging in die Millionen.Der Freistaat setzt bei dem Problem der versiegelten Flächen vor allem auf Aufklärung und Informationskampagnen. Trotzdem kritisiert die SPD die Regierung wegen ihrer Baupolitik: Es würden vor allem zu viele Gewerbegebiete genehmigt, so ergieße sich eine "zerstörerische Sturzflut aus Asphalt und Beton über Bayerns Natur- und Kulturlandschaft", hieß es zuletzt von der Landtags-SPD.In Mainfranken werden jedes Jahr über 200 Hektar Fläche durch Siedlungs- und Verkehrsflächen verbraucht. Etwa die Hälfte davon – also rund 100 Hektar – gilt dann als “versiegelt“, so das Landesamt für Umwelt.

