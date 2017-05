Würzburg: Letzte Vorbereitungen zum Faulhaber-Bürgerentscheid

Foto: Funkhaus Würzburg

Die Vorbereitungen für den Bürgerentscheid laufen. Am 2. Juli entscheiden die Würzburger über die Zukunft des Kardinal-Faulhaberplatz. Der Stadtrat will dabei auch seine Position klar darstellen: Durch ein eigenes Ratsbegehren. Findet es eine Mehrheit würden eine Grünfläche, eine Tiefgarage, aber auch ein Gebäude als Abschluss des bisherigen Parkplatzes entstehen. Eine Bürgerinitiative fordert hingegen eine komplette Begrünung des derzeitigen Parkplatzes. Die Würzburger können sich also zwischen zwei verschiedenen Varianten entscheiden.Der Stadtrat soll am Donnerstag im Rahmen des Bürgerentscheides außerdem einige andere Änderungen beschließen. Zum Beispiel sollen zukünftig Briefwahlunterlagen direkt mit dem Bescheid verschickt werden. Das wird die Stadt rund 100.000 Euro mehr kosten. Dadurch erhofft man sich aber eine höhere Wahlbeteiligung.

Erstellt: 04.05.17 - 05:46 Uhr



