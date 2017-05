Würzburg: Porsche-Totalschaden nach Aquaplaning

Foto: Rainer Sturm / pixelio.de

Zu schnell und zu rutschig. Am Dienstagnachmittag kam es in Würzburg zu einem Unfall mit 100.000 Euro Sachschaden. Ein Porschefahrer war auf regennasser Fahrbahn im Stadtteil Steinbachtal unterwegs. Weil er zu schnell war, geriet er ins Rutschen, krachte in die Leitplanke und dann noch auf ein anderes Auto. Der Porsche wurde an der Fahrzeugfront massiv beschädigt und hat jetzt einen wirtschaftlichen Totalschaden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Erstellt: 03.05.17 - 16:50 Uhr



