Würzburg: Horrorclowns verurteilt

Foto: tobias-benner_pixelio.de

Erstes Urteil gegen Horrorclowns. Am Mittwoch sind zwei junge Frauen aus dem Landkreis Würzburg wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. Sie verkleideten sich Anfang September 2016 in Güntersleben als Horrorclowns. Dabei sprangen sie auf der Straße herum und hielten mehrere Autos und einen Linienbus an. Außerdem klingelten sie an einer Haustür und erschreckten die Bewohnerin so sehr, dass sie auch acht Monate nach der Tat noch an den psychischen Folgen des Schocks leidet.Die mehrfach vorbestrafte 20-Jährige wurde zu einer Woche Arrest und 800 Euro Schmerzensgeld verurteilt. Die 18-Jährige muss 500 Euro Entschädigung zahlen und 80 Stunden Sozialarbeit ableisten. Eine 23-jährige Mittäterin, die ebenfalls vorbestraft ist, muss mit einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten rechnen.

Erstellt: 03.05.17 - 15:45 Uhr



