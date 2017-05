Würzburg: Abriss des Nautilands steht an

Baugenehmigung für das neue Nautiland erteilt. Der Würzburger Bauausschuss hat am Mittwoch grünes Licht für das neue Freizeitbad in der Zellerau gegeben. Seit rund zwei Monaten ist das Bad geschlossen. Seitdem wurde das Nautiland komplett von innen entkernt. In etwa 14 Tagen sollen die ersten äußerlich sichtbaren Abrissarbeiten losgehen. Als erstes wird die Kuppel abgerissen werden, so Jürgen Athmer Geschäftsführer der Würzburger Bäder. Geplant ist, dass im Juli das komplette Bad abgerissen ist. Anschließend beginnt der Neubau. Bis Ende dieses Jahres soll der Kellerbau abgeschlossen sein. Die Wiedereröffnung ist für den Frühjahr / Sommer 2019 geplant.Auch direkt nebenan auf der Eisbahn wird bereits fleißig gearbeitet. Das alte Kiosk und der alte Container wurden bereits entfernt. Außerdem wurde auch schon die ganze Bahnanlage abgebaut. Über den Sommer soll die Eisbahn neu aufgebaut werden, sodass im November in die neue Eisbahnsaison gestartet werden kann.

