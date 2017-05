Mainfranken: Strompreis hängt vom Wohnort ab

Schwankungen im Strompreis. Im Landkreis Main-Spessart bezahlt man im Schnitt mehr für Strom als im Rest Mainfrankens. Jedes Jahr macht das für einen Musterhaushalt einer kleinen Familie einen Unterschied von rund 25 Euro – je nachdem ob man eben im Landkreis Main-Spessart oder in den günstigeren Landkreisen Kitzingen oder Würzburg lebt. Das geht aus einer Aufstellung des Verbraucherportals StromAuskunft.de hervor.Deutschlandweit am wenigsten zahlt man statistisch gesehen in der Stadt Aschaffenburg. Im Vergleich zu Main-Spessart spart man hier im Jahr über 150 Euro.

