Kreuzwertheim: DNA-Spur überführt mehrfachen Einbrecher

Foto: Funkhaus Würzburg

Einbrecher geschnappt. In Kreuzwertheim hat die Polizei jetzt einen Einbrecher mit Hilfe von DNA-Spuren überführt. Der 36-Jährige war im vergangenen Herbst dreimal in einen Kfz-Betrieb eingestiegen und hatte unter anderem Werkzeug und einen Möbeltresor geklaut. Dabei verursachte er einen Schaden in vierstelliger Höhe. Als die Ermittler die Umgebung um den Tatort absuchten, entdeckten sie den gestohlenen Tresor, an ihm befanden sich auch die DNA-Spuren des Täters. Der Mann aus Baden-Württemberg sitzt bereits wegen anderer Delikte in Haft, auf ihn wartet jetzt ein weiteres Ermittlungsverfahren.

Erstellt: 03.05.17 - 14:02 Uhr



