Unterpleichfeld: 27-Jährige stirbt an Unfallstelle

Foto: Funkhaus Würzburg

Tödlicher Verkehrsunfall in Unterpleichfeld. Am Dienstagabend verlor eine 27-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug, schleuderte in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Die junge Frau erlitt durch den Unfall so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der andere Autofahrer kam mit einer leichten Knieverletzung in ein Krankenhaus.Die Straße zwischen Prosselsheim und Kürnach musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Um den Unfallhergang zu rekonstruieren wurde eine Sachverständige hinzugezogen.

Erstellt: 03.05.17 - 13:19 Uhr



