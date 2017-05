Werneck: Güterzug kollidiert mit Baukran

Foto: Funkhaus Würzburg

Betriebsunfall auf der Werntalbahn. Am Dienstagnachmittag ist bei Werneck/Zeuzleben ein Güterzug mit dem Teil eines Baukrans zusammengestoßen. Der Zug kam von Gemünden als der Lokführer das Hindernis auf der Strecke entdeckte. Obwohl er sofort bremste, kollidierte der Güterzug mit dem Baukran, der für Brückenarbeiten an der Strecke eingesetzt wird. Verletzt wurde niemand, an Kran und Lok entstanden nur geringe Sachschäden.

Erstellt: 03.05.17 - 11:51 Uhr



