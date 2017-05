Fußball: Kurz-Trainingslager der Kickers

Foto: Würzburger Kickers

Volle Konzentration für den Abstiegskampf. Die Würzburger Kickers sind vor dem wichtigen Abstiegsduell gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag ins Kurz-Trainingslager gefahren. Das Trainingslager findet in der Sportschule Hennef in der Nähe von Bonn statt. Man möchte sich so ungestört und optimal auf die schwere Aufgabe in Düsseldorf vorbereiten, so Kickers Vorstand Daniel Sauer.

